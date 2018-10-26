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В "Готово" перестали оформлять загранпаспорта

В "Готово" перестали оформлять загранпаспорта

Документ-сервис “Готово” перестал оформлять загранпаспорта, ID-карты и справки об отсутствии судимостей.

Об этом сообщается на сайте “Готово”.

Самые популярные услуги больше не доступны в связи с прекращением арендных отношений с ГП “Документ”.

В то же время, на сайте ГП “Документ” сообщается, что в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубно и Сарнах стала доступна услуга выездного оформления заграничного паспорта и ID-карты.

Документ-сервис “Готово” является коммунальным предприятием, которое было создано для комфортного и быстрого доступа украинцев к административным услугам.

Инициатором создания проекта “Готово” был Лев Парцхаладзе, тогдашний первый заместитель главы Киевской областной администрации и нынешний заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, государственная аудиторская служба выявила финансовые нарушения при проверке целевого использования средств на строительство офиса “Готово” на 3,536 миллиона гривен.

По материалам Економічна Правда
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