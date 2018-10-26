Межбанк: доллар уронил дефицит гривны на фоне изобилия СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 6,96 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,35 коп., оказавшись на уровне 28,2025 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 28,2040 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 октября с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке повысилась до 28,22/28,26 UAH/USD на фоне первых низколотовых покупок СКВ, которые предприняли игроки, чтобы оперативно поднять курс и подороже продать накопленную в расчете на понедельничное подорожание доллара валюту. Логика этой двухходовки базировалась на пятничном возмещении НДС Казначейством в изрядном объеме (5,6 млрд. грн.). Однако, спекулянты просчитались, накачав рынок долларовой ликвидностью. Разместив свои депозитные сертификаты 26-го на общую сумму 19,659 млрд. грн., из которых «длинные» двухнедельные бумаги составили 11,260 млрд. грн., Нацбанк обрек рынок на гривневую диету. Уже в дебюте сессии 29-го сложилась ситуация, когда на межбанке было что продавать, но не было за что приобретать СКВ.

Гривневый голод и перенасыщенность рынка валютой дали старт коррекции курса доллара, около 10.30 оказавшегося на цифре 28,20/28,22, а спустя 25 минут на уровне 28,19/28,21 UAH/USD.

С 11.14 до 14.00 Киева безналичная пара доллар-гривня не покидала район 28,19/28,20 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж низколиквидного по-понедельничному рынка.

С 14.00 в сопровождении затухания торговой активности безналичный доллар на межбанке расширил спред до 28,185/28,215, сохранив тренд до 15.20 Киева, когда «американец» обосновался на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.

Доллар не покидал район этой отметки до самого завершения понедельничной сессии валютного межбанка, финишировав на цифре 28,18/28,21 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке 29 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2025 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,48% с 28,0672 UAH/USD до 28,2025 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,180 / 28,210

евро – 32,12 / 32,16

российский рубль – 0,429 / 0,4230

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