Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 148 0

ФГВФЛ и "Дельта банк" призывают Верховный суд защитить интересы кредиторов в споре с заемщиком

ФГВФЛ и "Дельта банк" призывают Верховный суд защитить интересы кредиторов в споре с заемщиком

30 октября 2018 года в 10:00 Большой Палатой Верховного Суда будет осуществляться рассмотрение дела №914/3217/16 по иску АО «Дельта Банк» к ООО «Яблуневый дар» о признании недействительным одностороннего соглашения о зачете встречных однородных требований на сумму более 0,5 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Читайте также: За сентябрь в банки-банкроты поступило почти 500 млн гривен, – ФГВФО

“Указанным спорным зачетом, осуществленным за два дня до введения временной администрации в АО «Дельта Банк», общество-заемщик пыталось заявить банку о прекращении своих обязательств по уплате средств по кредитам на общую сумму 508 748,64 евро”, – говорится в сообщении.

Упоминавшееся заявление ООО «Яблуневый дар» о зачете встречных требований было признано недействительным решением Хозяйственного суда Львовской области от 10.05.2017, оставленным без изменений постановлением Львовского апелляционного хозяйственного суда от 17.10.2017.

Иск АО «Дельта Банк» был удовлетворен полностью, тем самым подтверждена незаконность прекращения обязательств должника перед АО «Дельта Банк» по кредитным договорам на сумму свыше 0,5 млн евро.

По убеждению Фонда гарантирования и АО «Дельта Банк», рассмотрение этого дела Большой Палатой Верховного Суда имеет очень важное значение для вкладчиков и кредиторов банка. Положительное решение спора в их пользу даст возможность не только вернуть кредитные средства ООО «Яблуневый дар», но и стать своего рода прецедентом для формирования устойчивой судебной практики в подобных правоотношениях между банками и их недобросовестными заемщиками.

Справка Finance.ua:

  • За месяц до наступления неплатежеспособности АО «Дельта Банк» группа компаний ООО «Яблуневый дар»/ООО «Танк Транс» совершили более десяти операций по зачислению встречных требований на общую сумму более 100 млн евро.
  • От решения судов зависит возможность возвращения кредитных средств на сумму более 6 млрд грн, что будет способствовать удовлетворению требований кредиторов за счет продажи прав требований по этим кредитам или же за счет ликвидного залогового имущества.
По материалам ФГВФЛ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина