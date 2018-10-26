ФГВФЛ и "Дельта банк" призывают Верховный суд защитить интересы кредиторов в споре с заемщиком

30 октября 2018 года в 10:00 Большой Палатой Верховного Суда будет осуществляться рассмотрение дела №914/3217/16 по иску АО «Дельта Банк» к ООО «Яблуневый дар» о признании недействительным одностороннего соглашения о зачете встречных однородных требований на сумму более 0,5 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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“Указанным спорным зачетом, осуществленным за два дня до введения временной администрации в АО «Дельта Банк», общество-заемщик пыталось заявить банку о прекращении своих обязательств по уплате средств по кредитам на общую сумму 508 748,64 евро”, – говорится в сообщении.

Упоминавшееся заявление ООО «Яблуневый дар» о зачете встречных требований было признано недействительным решением Хозяйственного суда Львовской области от 10.05.2017, оставленным без изменений постановлением Львовского апелляционного хозяйственного суда от 17.10.2017.

Иск АО «Дельта Банк» был удовлетворен полностью, тем самым подтверждена незаконность прекращения обязательств должника перед АО «Дельта Банк» по кредитным договорам на сумму свыше 0,5 млн евро.

По убеждению Фонда гарантирования и АО «Дельта Банк», рассмотрение этого дела Большой Палатой Верховного Суда имеет очень важное значение для вкладчиков и кредиторов банка. Положительное решение спора в их пользу даст возможность не только вернуть кредитные средства ООО «Яблуневый дар», но и стать своего рода прецедентом для формирования устойчивой судебной практики в подобных правоотношениях между банками и их недобросовестными заемщиками.

Справка Finance.ua:

За месяц до наступления неплатежеспособности АО «Дельта Банк» группа компаний ООО «Яблуневый дар»/ООО «Танк Транс» совершили более десяти операций по зачислению встречных требований на общую сумму более 100 млн евро.