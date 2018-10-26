Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 33 0

Китай построит аэропорт на леднике

Китай построит аэропорт на леднике

Власти КНР планируют построить в Антарктиде первый постоянно действующий аэропорт. Его могут открыт уже через несколько лет.

Об этом сообщает газета Keji Ribao.

Инфраструктура будет включать взлетную полосу и воздушный терминал. На уже выбранном месте, согласно плану, построят аэропорт.

Читайте также: В аэропорту Англии документы заменят приложением на смартфоне

Аэропорт будет открыт прямо на леднике, покрывающем поверхность Антарктиды. Группа экспертов, которая работает над проектом строительства воздушной гавани, выбрала локации, где масса льда смещается незначительно и равномерно.

“Год назад мы в течение года проводили исследования для выбора места расположения будущего постоянного объекта”, — пишут в газете.

В 2009-2010 годах китайские специалисты уже построили в Антарктиде две специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина