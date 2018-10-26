Китай построит аэропорт на леднике

Власти КНР планируют построить в Антарктиде первый постоянно действующий аэропорт. Его могут открыт уже через несколько лет.

Об этом сообщает газета Keji Ribao.

Инфраструктура будет включать взлетную полосу и воздушный терминал. На уже выбранном месте, согласно плану, построят аэропорт.

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Аэропорт будет открыт прямо на леднике, покрывающем поверхность Антарктиды. Группа экспертов, которая работает над проектом строительства воздушной гавани, выбрала локации, где масса льда смещается незначительно и равномерно.

“Год назад мы в течение года проводили исследования для выбора места расположения будущего постоянного объекта”, — пишут в газете.

В 2009-2010 годах китайские специалисты уже построили в Антарктиде две специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки.