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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,5%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,18 грн до 28,27 грн (+0,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 28,08/28,10 до 28,19/28,23 (+0,4%/+0,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,97/28,19 до 28,07/28,29 (+0,4%/+0,3%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать роста курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3-28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн”, – прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
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