LG Display получила первую в своей истории прибыль на рынке экранов, создаваемых на органических светодиодах (OLED).

Об этом южнокорейская компания сообщила в финансовой отчетности за третий квартал 2018 года.

По итогам этого периода LG Display выручила 6,1 трлн вон (около 5,4 млрд долларов), что на 12,5% меньше, чем годом ранее. Чистая и операционная прибыли сократились на 96,3% и 76,1%, составив 17,5 млрд вон (15,4 млн долларов) и 140 млрд вон (123,2 млн долларов) соответственно.

Опрошенные Refinitiv аналитики ожидали операционную прибыль на уровне 79 млрд вон. Два предыдущих квартала были убыточными для LG Display, а до этого компания получала исключительно прибыль в течение шести лет.

В июле-сентябре 2018 года OLED-бизнес LG Display впервые стал прибыльным. Сколько именно принес он компании, не уточняется.

Аналитик eBest Securities Эо Кью-цзинь (Eo Kyu-jin) говорит, что OLED-бизнес, развитие которого дорого обходится LG Display, показывает недостаточно высокие для наращивания прибыли результаты, а цены на такие панели уже начали падать.

“Спрос снова снизится после окончания праздничного сезона в четвертом квартале”, – предупреждает эксперт.

Финансовый директор LG Display Ким Сан-дон (Kim Sang-don) заявил, что компания продолжит расширять свой ассортимент OLED-продуктов и стремиться к увеличению прибыли. Для этого планируется также развивать ЖК-дисплеи, но только те, которые выделяются на фоне конкурентов, добавил он.

По данным Nikkei, в следующем году LG Display намерена выпустить 4 млн OLED-экранов для телевизоров, что на 40% больше намеченного на 2018 год объема в 2,8 млн панелей.

Южнокорейский вендор собирается продавать OLED-продукцию японским и китайским ТВ-производителям, а также своей сестринской компании LG Electronics, лидеру мирового рынка OLED TV.

По оценкам британской исследовательской компании Euromonitor, мировые продажи OLED-телевизоров в 2018-м должны увеличиться на 66% по сравнению с предыдущим годом и достигнуть 2,54 млн штук.

Также предполагается, что по мере расширения OLED-производства компания будет увеличивать и капитальные вложения в развитие этой технологии. В 2017 году LG Display инвестировала в данное направление 5 трлн вон, а в этом году бюджет капзатрат компании ожидается на уровне 9 трлн вон (свыше 8 млрд долларов). Около 80% из запланированной суммы должно пойти на дальнейшее усовершенствование OLED-технологии, а оставшиеся 20% компания вложит, в том числе, в производство ЖК-продукции.