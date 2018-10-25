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АМКУ оштрафовал WOG на 4,6 млн гривен

АМКУ оштрафовал WOG на 4,6 млн гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал киевское ООО “Вог Аэро Джет” на 4,6 млн гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается, за подобное нарушение было оштрафовано на 329,5 тыс. гривен ООО “Укрпостач-Нафтотрейд”.

“Оштрафовано ООО “Укрпостач-Нефтетрейд” на 329,5 тыс. гривен и ООО “Воленс трейд” (до 28.03.2018 ООО “Вог Аэро Джет”) на 4,6 млн гривен за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 закона Украины “О защите экономической конкуренции”, в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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