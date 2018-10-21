Выгодные условия покупки iPhone XR — в Цитрусе

Только Цитрус предлагает три выгодных варианта покупки iPhone XR

Одесса, 26 октября 2018 года

2 ноября начинаются официальные продажи iPhone XR в Украине. Стоимость iPhone XR 64GB — от 30 999 гривен. Цитрус предлагает три простых и понятных сценария покупки, дающих лучшую свободу выбора для покупателей. Предзаказ можно оформить с 26 октября по 1 ноября.

1. Мгновенная выгода для тех, кто ни в чем себе не отказывает

Все покупатели новых iPhone получат возврат денег на бонусный счет в размере 20% от покупки. Сумму, размер которой может достигать 7 400 гривен, можно будет потратить на любые аксессуары — защитные чехлы, пленки, беспроводные колонки, наушники и даже курсы Цитрус Академии, где научат как стать звездой Instagram, обучат пилотированию дрона или монтажу видео. Бонусы начисляются в течение трех дней после покупки, а потратить их можно в течение недели, оплатив 50% стоимости товаров или услуг.

2. Только в Цитрусе! Рассрочка без переплат на 25 месяцев.

Оплата в рассрочку делает покупку нового iPhone доступной каждому. Рассрочка предоставляется на месте и позволяет разделить платежи на 25 равных частей, при этом стоимость iPhone остается прежней и не зависит от инфляции. Это прекрасная возможность получить ультрасовременный смартфон всем, кто о нем мечтал.

3. Индивидуальная скидка 10% при Цитрус Обмене

Только со 2 до 4 ноября можно получить персональную скидку – 10% на покупку нового iPhone XR, воспользовавшись программой Цитрус Обмен.

О Цитрусе

«Цитрус» — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня «Цитрус» — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. «Цитрус» развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта , а также не имеющих аналогов образовательных пространств «ЦеХАБ» и «Цитрус Академия» во флагманских магазинах сети.

Website: www.citrus.ua

Facebook: www.facebook.com/citrus.ua

Instagram: https://www.instagram.com/citrus_ua/

Информационный видеоблог про технику и аксессуары «Гаджетариум»