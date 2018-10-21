ТРЦ «Республика» выставят на голландский аукцион

Национальный банк согласовал продажу ТРЦ «Республика» на «Prozorro.Продажи».

Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут в Facebook.

«Напомню, ФГВФЛ ранее проводил 4 аукциона по продаже этого актива. Но до сих пор безрезультатно. Именно поэтому, на этот раз, пойдем по голландской модели», – написала она.

Новый аукцион назначен на 13 декабря текущего года. Начальная цена продажи лота: 2,59 млрд грн без НДС.

НБУ рассматривает продажу данного объекта на иностранных торговых площадках. Такая опция рассматривалась, поскольку у «иностранцев» есть сразу три группы покупателей на данный объект – покупатели из России, Китая и Турции.

Кроме того, Фонд проводил 4 аукциона по продаже данного актива. Все они закончились безрезультатно. С момента проведения первого аукциона, 7 июля 2017 года, стоимость прав на ТРЦ «Республика» снизилась почти в 2,3 раза – с 2,495 млрд грн до 1,1 млрд грн.