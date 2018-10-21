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Вместо Smart водителям предложат компактные Mercedes

Вместо Smart водителям предложат компактные Mercedes

Немецкий автомобильный концерн Daimler планово превращает Smart в исключительно электромобильную марку. В Северной Америке Smart уже продает только электромобили, а к 2022 году и в Европе можно будет купить только электрический Smart.

Кроме того, не исключено, что малолитражки и вовсе исчезнут с рынка. Ведь Renault не хочет продолжать совместную работу с немецким концерном в области малолитражек. При этом текущее поколение Renault Twingo и Smart ForFour используют общую платформу. Когда срок сотрудничества истечет, французский концерн выйдет из проекта.

Следующее поколение моделей Smart должно было выйти в 2026 году, но теперь это случится лишь в той ситуации, если Daimler найдет нового партнера для проекта. Ожидается, что им может стать Geely, но официально пока ничего не подтверждено.

Если марка Smart будет закрыта, то у Daimler будет два варианта — забыть про этот сегмент или сделать под маркой Mercedes-Benz еще более компактную, чем A-Class, модель для конкуренции с Mini и Audi A1.

Решение о будущем Smart будет принято до 2021 года, когда Mercedes-Benz займется новым поколением A-Class. Машину построят на новой масштабируемой архитектуре, так что она может лечь и в основу замены Smart. Новая модель может называться Mercedes-Benz U-Class и должна получить три версии — пассажирский хэтчбек U-Class City, машина каршеринга U-Class Shuttle и фургон U-Class Cargo.

По материалам autonews.ua
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