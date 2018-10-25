Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 205 0

Совет Европы назвал самую успешную реформу в Украине

Совет Европы назвал самую успешную реформу в Украине

Руководитель Департамента демократического управления Генерального директората-II по вопросам демократии Генерального секретариата Совета Европы Даниэль Попеску заявил, что граждане Украины считают реформу децентрализации одной из самых успешных.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Читайте также: Украина должна воспользоваться благоприятными условиями для воплощения реформ – Смолий

“Даниэль Попеску сообщил о поддержке со стороны Совета Европы реформы децентрализации, ознакомление с европейским опытом территориальной организации власти и отметил, что граждане Украины верят в эту реформу и считают ее одной из самых успешных, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований”, – сказано в сообщении.

При этом представитель Совета Европы подчеркнул, что еще многое нужно сделать на пути внедрения реформы, в том числе, внести изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, урегулировать вопросы надзора за деятельностью органов местного самоуправления, четко распределить полномочия между местными органами власти.

По материалам depo.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина