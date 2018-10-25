Совет Европы назвал самую успешную реформу в Украине

Руководитель Департамента демократического управления Генерального директората-II по вопросам демократии Генерального секретариата Совета Европы Даниэль Попеску заявил, что граждане Украины считают реформу децентрализации одной из самых успешных.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

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“Даниэль Попеску сообщил о поддержке со стороны Совета Европы реформы децентрализации, ознакомление с европейским опытом территориальной организации власти и отметил, что граждане Украины верят в эту реформу и считают ее одной из самых успешных, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований”, – сказано в сообщении.

При этом представитель Совета Европы подчеркнул, что еще многое нужно сделать на пути внедрения реформы, в том числе, внести изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, урегулировать вопросы надзора за деятельностью органов местного самоуправления, четко распределить полномочия между местными органами власти.