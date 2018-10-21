Старая версия
укр ру
Актуально
- 42 0

Volkswagen представил свой самый бюджетный кроссовер (фото)

Volkswagen представил свой самый бюджетный кроссовер (фото)

Немецкая автомобильная компания Volkswagen официально представила свой самый маленький и бюджетный кроссовер T-Cross.

Компактный кросс построили на модульной платформе MQB A0, которая лежит в основе нового Polo и SEAT Arona. Несмотря на то, что его длинна составит 4107 мм а размер колесной базы 2563 мм, — немцы уверяют, что именно у T-Cross будет самый просторный салон в классе.

Дизайн интерьера сильно перекликается с салоном хэтчбека Polo. Небольшие различия просматриваются в расположении экрана мультимедийной системы и дефлекторов воздуховодов.

Главной фишкой салона стали кресла второго ряда, которые можно передвигать вперед-назад на 14 сантиметров. В Volkswagen уверяют, что в B-классе подобное можно встретить только у них.

На первых этапах новый кроссовер будет доступен с тремя бензиновыми двигателями, мощностью от 95 до 150 л.с. и 1,6-литровым турбодизелем на 95 лошадиных сил. За самый доступный паркетник в Старом Свете будут просить от 17 975 евро.

Продажи нового Volkswagen T-Cross начнутся ближе к концу этого года.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина