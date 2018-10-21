Volkswagen представил свой самый бюджетный кроссовер (фото)

Немецкая автомобильная компания Volkswagen официально представила свой самый маленький и бюджетный кроссовер T-Cross.

Компактный кросс построили на модульной платформе MQB A0, которая лежит в основе нового Polo и SEAT Arona. Несмотря на то, что его длинна составит 4107 мм а размер колесной базы 2563 мм, — немцы уверяют, что именно у T-Cross будет самый просторный салон в классе.

Дизайн интерьера сильно перекликается с салоном хэтчбека Polo. Небольшие различия просматриваются в расположении экрана мультимедийной системы и дефлекторов воздуховодов.

Главной фишкой салона стали кресла второго ряда, которые можно передвигать вперед-назад на 14 сантиметров. В Volkswagen уверяют, что в B-классе подобное можно встретить только у них.

На первых этапах новый кроссовер будет доступен с тремя бензиновыми двигателями, мощностью от 95 до 150 л.с. и 1,6-литровым турбодизелем на 95 лошадиных сил. За самый доступный паркетник в Старом Свете будут просить от 17 975 евро.

Продажи нового Volkswagen T-Cross начнутся ближе к концу этого года.