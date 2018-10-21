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Коболев пояснил, зачем перевел свою премию в США

Коболев пояснил, зачем перевел свою премию в США

Глава “Нафтогаза” Андрей Коболев пояснил перевод своей миллионной премии матери в США.

“Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривен против меня, то что случится с моим имуществом здесь?” – спросил Коболев. На предположение журналиста, что все его имущество будет арестовано, глава “Нафтогаза” ответил утвердительно.

“Представьте себя на моем месте. Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине. Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой «Нафтогаза», сейчас открыто огромное количество дел — у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Там и НАБУ, и прокуратура — все есть. Сами по себе эти расследования — нормальный процесс, я к этому отношусь спокойно. Но ни одно из этих дел не было закрыто, все они в подвешенном состоянии. И это создает существенный риск”, – пояснил Андрей Коболев.

Справка Finance.ua

  • Андрей Коболев получил премию в 7,9 млн долларов за победу “Нафтогаза” над “Газпромом” в Стокгольмском суде.
По материалам lb.ua
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