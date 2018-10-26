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Беларусские и украинские компании подписали контракты на более $100 миллионов

Беларусские и украинские компании подписали контракты на более $100 миллионов

Беларусские и украинские компании, предприятия, организации подписали контракты на 101 миллион долларов США на I Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

Об этом сообщил председатель Беларусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

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“Общая сумма подписанных контрактов составила 101 миллион долларов США. Это очень хороший портфель, который удалось сформировать во время форума”, – сказал Улахович.

По его словам, новые контракты заключены практически во всех основных отраслях.

“В их числе – машиностроение, нефтехимия, текстильная промышленность. Это целый ряд предприятий, которые уже традиционно работают на украинских рынках, однако есть и новые партнеры, новые контракты и соглашения”, – добавил председатель Беларусской торгово-промышленной палаты.

По материалам УКРИНФОРМ
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