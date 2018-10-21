По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (24,486 млн и 46,158 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (61 и 31). Максимальный курс продажи доллара 28,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,22-28,23 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 92 активных заявок по доллару на сумму более 70,644 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,2700 – 1 000

28,2700 – 1 000

28,2500 – 5 000

28,2200 – 7 000

28,2100 – 45 000

28,2000 – 150 000

28,2000 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,2000 – 20 000

28,2000 – 5 000

28,2100 – 5 000

28,2100 – 3 000

28,2100 – 20 000

28,2200 – 10 000

28,2200 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2445 грн. (предыдущий 28,4667)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1915 грн. (предыдущий 28,3757)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.