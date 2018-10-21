По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (24,486 млн и 46,158 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (61 и 31). Максимальный курс продажи доллара 28,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,22-28,23 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 92 активных заявок по доллару на сумму более 70,644 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2700 – 1 000
28,2700 – 1 000
28,2500 – 5 000
28,2200 – 7 000
28,2100 – 45 000
28,2000 – 150 000
28,2000 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2000 – 20 000
28,2000 – 5 000
28,2100 – 5 000
28,2100 – 3 000
28,2100 – 20 000
28,2200 – 10 000
28,2200 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2445 грн. (предыдущий 28,4667)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1915 грн. (предыдущий 28,3757)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.