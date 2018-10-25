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Apple защитила iPhone от взлома устройством GrayKey

Apple защитила iPhone от взлома устройством GrayKey

Устройство GrayKey производства компании Grayshift, которым в том числе пользуются правоохранительные органы и спецслужбы Америки и Британии, отныне не может взламывать iPhone с операционной системой iOS 12 или выше.

Компания Grayshift, среди учредителей которой есть бывший инженер систем безопасности Apple, обещала правоохранительным органам стран мира, что технология GrayKey может подбирать пароли ко всем последним моделям iPhone. Среди клиентов компании — Иммиграционная и таможенная полиция США, Секретная служба США и полиция Великобритании.

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Устройство подбирало пароль к iPhone, а специальная технология давала ему возможность обойти ограничение на количество попыток его ввести.

Однако отныне GrayKey не может взламывать iPhone с операционной системой iOS 12 и выше. В то же время устройство все еще может предоставить полиции доступ только к незашифрованным файлам и метаданным (размеры файлов, структура папок).

Работник полиции Миннесоты Джон Шервин подтвердил, что GrayKey теперь не дает доступа к заблокированным устройствам.

Пока неизвестно, каким образом Apple удалось защититься от GrayKey, поскольку ни Apple, ни Greyshift не ответили на запросы журналистов.

По материалам hromadske.tv
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