Межбанк: доллар понизился

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,35/28,37 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,31/28,33 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 57 639,8 млн. грн. к отметке 55 759,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке.

Около 10.35 котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, опустились до 28,25/28,27 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», – заметил наш консультант.

По состоянию на 10.56 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,24/28,26 UAH/USD, замедлив откат и давая понять о вероятном появлении покупателей.

К 11.13 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,24/28,26 UAH/USD. Вызванный нехваткой гривни на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ.

Дополуденная коррекция доллара на межбанке, спровоцированная заметным снижением «порции» компенсации НДС Казначейством, вызвавшим локальный дефицит нацвалюты, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,35 / 28,37

евро – 32,26/ 32,28

российский рубль – 0,430/ 0,431

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