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Мэрия Одессы планирует взять миллиардный кредит

Мэрия Одессы планирует взять миллиардный кредит

Одесские чиновники намерены взять кредит на миллиард гривен, проект соответствующего решения местные депутаты рассмотрят на ближайшей сессии горсовета, которая запланирована на 31 октября, пишет Сегодня.

Деньги планируют одолжить в государственном банке, который ранее уже давал ссуды муниципалитету. При этом авторы проекта четко прописали основные условия, на которых хотят сотрудничать с финучреждением: под 22,5% годовых на пять лет с возможностью досрочного погашения.

По предварительным данным, большая часть полученных средств пойдет на реставрацию памятников архитектуры. На это направление предусмотрели 349,5 млн грн.

На втором месте – ремонт дорожной сети: 250,5 млн грн потратят на ремонт улицы Софиевской, спуска Маринеско и Новощепного ряда, аргументируя такую необходимость тем, что эти улицы магистральные и должны обслуживать больший поток транспорта.

Остальные средства распределились следующим образом: 180 млн грн на замену и модернизацию лифтов, еще 110 млн грн — на ремонт теплосетей.

Проектирование и строительство школы на жилмассиве Котовского и центра детского творчества на улице Комарова обойдутся в 60 млн кредитных средств, а еще 50 млн грн город выделит на капремонт отделения инфекционной больницы.

“Привлечение одолженных средств позволит обеспечить стабильное функционирование социальной, инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры города, рост уровня жизни граждан и их надлежащую социальную защиту”, – уверяют авторы проекта в пояснительной записке.

По материалам Сегодня
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