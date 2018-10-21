Пять тысяч роботов составят карту Вселенной в 3D

Астрономический инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), разработанный учеными и инженерами Национальной лаборатории в Беркли, является чрезвычайно сложной машиной, в конструкции которой использованы 5 тысяч крошечных роботов, управляющих направлением “взгляда“ оптоволоконного объектива.

Каждый из этих объективов предназначен для изучения одной отдельной галактики, таким образом инструмент DESI будет способен наблюдать одновременно за 5 тысячами галактик, затрачивая на один цикл наблюдений 20 минут времени.Окружность инструмента DESI разбита на 10 секторов по 36 угловых градусов.

На каждом из этих лепестков установлено по 500 роботов, а общее количество деталей, из которых состоит инструмент DESI в целом, превышает 600 тысяч. После завершения сборки этого сложнейшего механизма, инструмент DESI в 2019 году будет установлен на телескопе Mayall Telescope, входящем в состав Национальной обсерватории Kitt Peak.

Основной научной задачей, которая будет решаться при помощи инструмента DESI, станет измерение эффекта влияния темной энергии на процесс расширения Вселенной. Для этого при помощи инструмента будут собраны спектральные данные десятков миллионов квазаров и галактик. И на основе этих данных будет составлена подробнейшая трехмерная карта, охватывающая окружающую нас Вселенную на глубину 11 миллиардов световых лет.