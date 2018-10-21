Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 9 0

Пять тысяч роботов составят карту Вселенной в 3D

Пять тысяч роботов составят карту Вселенной в 3D

Астрономический инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), разработанный учеными и инженерами Национальной лаборатории в Беркли, является чрезвычайно сложной машиной, в конструкции которой использованы 5 тысяч крошечных роботов, управляющих направлением “взгляда“ оптоволоконного объектива.

Каждый из этих объективов предназначен для изучения одной отдельной галактики, таким образом инструмент DESI будет способен наблюдать одновременно за 5 тысячами галактик, затрачивая на один цикл наблюдений 20 минут времени.Окружность инструмента DESI разбита на 10 секторов по 36 угловых градусов.

На каждом из этих лепестков установлено по 500 роботов, а общее количество деталей, из которых состоит инструмент DESI в целом, превышает 600 тысяч. После завершения сборки этого сложнейшего механизма, инструмент DESI в 2019 году будет установлен на телескопе Mayall Telescope, входящем в состав Национальной обсерватории Kitt Peak.

Основной научной задачей, которая будет решаться при помощи инструмента DESI, станет измерение эффекта влияния темной энергии на процесс расширения Вселенной. Для этого при помощи инструмента будут собраны спектральные данные десятков миллионов квазаров и галактик. И на основе этих данных будет составлена подробнейшая трехмерная карта, охватывающая окружающую нас Вселенную на глубину 11 миллиардов световых лет.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина