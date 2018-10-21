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В США протестировали беспилотник-биплан на солнечных панелях (видео)

В США протестировали беспилотник-биплан на солнечных панелях (видео)

Американский стартап UAVOS провел испытания прототипа высотного беспилотного самолета-биплана ApusDuo.

Беспилотник, оснащенный солнечными панелями и аккумуляторами, может находиться в воздухе несколько месяцев подряд.

Размах крыльев прототипа ApusDuo достигает десяти метров, он имеет три фюзеляжа, в носовой и хвостовой частях которых установлены крылья. На киле среднего фюзеляжа беспилотника есть электромотор с воздушным винтом.

Во время набора высоты для поддержания скорости включается двигатель, а часть полета биплан проводит в режиме планирования.

Электромотор беспилотника питается от аккумуляторов и солнечных панелей, которые расположены на верхних поверхностях крыльев. Специалисты уже проверили работу бортовых систем и автопилота в режимах взлета, полета и посадки.

В ближайшее время должны собрать полноразмерный летный образец ApusDuo с размахом крыльев 28 метров.

По материалам EcoTown
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