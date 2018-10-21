НБУ принял решение по учетной ставке

Национальный банк оставил учетную ставку на уровне 18%.

“Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18,0% годовых”, – сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Текущие и прогнозируемые монетарные условия достаточно жестки, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году.

В сентябре потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении, превысив как верхний предел целевого диапазона (6,5% ± 2 п п. на конец III квартала), так и июльский прогноз Нацбанка (8,3%).

“С учетом обновленного макроэкономического прогноза и оценки рисков правление Нацбанка считает, что текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18%”, – подчеркнул Яков Смолий.

В то же время регулятор продолжит внимательно следить за факторами фундаментального инфляционного давления, в частности за потребительским спросом, инфляционными ожиданиями и прогрессом в сотрудничестве с международными официальными кредиторами.

В случае сохранения интенсивности инфляционного давления или его усиление, Нацбанк может прибегнуть к повышению учетной ставки.