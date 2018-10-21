Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 25 0

В "Укрзализныце" рассказали, когда и как поезда разделят на три класса

В "Укрзализныце" рассказали, когда и как поезда разделят на три класса

Разделение поездов “Укрзализныци” на три класса по уровню комфорта пришлось отложить из-за бюрократических процедур.

Об этом сообщил менеджер “Укрзализныци” Александр Красноштан.

Читайте также: Укрзализныця готова сохранить убыточные станции при условии компенсации их содержания

“Еще весной мы подали в Министерство инфраструктуры изменения в правила перевозок, но они до сих пор не приняты. До конца осени мы обязательно введем”, – сказал он. Ранее сообщалось, что разделение планировали ввести до конца лета.

По словам Красноштана, вся суть разделения заключается в том, чтобы пассажир, платя средства, четко знал, за что он платит.

“В поездах категории комфорт новые вагоны, он движется на два часа быстрее, имеет удобный график отправления-прибытия, более высокое качество комплекта постельного белья и тому подобное”, – рассказал менеджер “Укрзализныци”.

Он отметил, что социально чувствительные слои населения смогут доступно путешествовать – если по маршруту ездит только один поезд, это будет поезд эконом-класса.

“Если, например, между Киевом и Львовом курсирует 16 пар поездов, то некоторые из этих поездов мы можем сделать категории комфорт”, – сказал Красноштан.

“Человек видит, что он платит за услуги. Эконом — дешевле, но в таком случае не стоит ждать высокого уровня комфорта при поездке на 800 км за 130 грн”, – отметил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина