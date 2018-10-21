В "Укрзализныце" рассказали, когда и как поезда разделят на три класса

Разделение поездов “Укрзализныци” на три класса по уровню комфорта пришлось отложить из-за бюрократических процедур.

Об этом сообщил менеджер “Укрзализныци” Александр Красноштан.

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“Еще весной мы подали в Министерство инфраструктуры изменения в правила перевозок, но они до сих пор не приняты. До конца осени мы обязательно введем”, – сказал он. Ранее сообщалось, что разделение планировали ввести до конца лета.

По словам Красноштана, вся суть разделения заключается в том, чтобы пассажир, платя средства, четко знал, за что он платит.

“В поездах категории комфорт новые вагоны, он движется на два часа быстрее, имеет удобный график отправления-прибытия, более высокое качество комплекта постельного белья и тому подобное”, – рассказал менеджер “Укрзализныци”.

Он отметил, что социально чувствительные слои населения смогут доступно путешествовать – если по маршруту ездит только один поезд, это будет поезд эконом-класса.

“Если, например, между Киевом и Львовом курсирует 16 пар поездов, то некоторые из этих поездов мы можем сделать категории комфорт”, – сказал Красноштан.

“Человек видит, что он платит за услуги. Эконом — дешевле, но в таком случае не стоит ждать высокого уровня комфорта при поездке на 800 км за 130 грн”, – отметил он.