В Украине подорожают сигареты: причины и прогнозы

В Украине пачка сигарет подорожает до более 100 грн. На дешевые табачные изделия могут ввести дополнительный налог.

За прошлый год пачка подорожала на 19%. Ежегодно акцизы на сигареты будут повышать на 20%. Размер этого акциза зафиксирован в евро, поэтому в стоимость заложат девальвацию гривны.

Кабинет Министров уже разработал план, как ускорить рост цен, – учитывать также инфляцию. То есть повышать акциз не на 20%, а на 20% + инфляция. И в Раде предложили свой вариант: ввести новый “налог” на дешевые сигареты.

В 2018 году пачка сигарет подорожала примерно на 1,5-2 грн. Со всеми учетами следующего года пачка будет стоить 36-38 грн.

“Лидером подорожания является пачка сигарет с фильтром медиум-класса, которая прибавила в цене на 20%, или на 5,2 грн, и стоит в среднем по стране 31,5 грн. На 17% подорожала пачка сигарет с фильтром украинских марок и пачка сигарет без фильтра, соответственно на 4 грн и 3,3 грн, и средняя стоимость которых составляет 27,5 грн и 23,6 грн. Пачка сигарет с фильтром премиум-класса выросла в цене на 16%, или на 5,2 грн, и стоимость ее составляет 37,3 грн”, – объяснил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

До конца года сигареты украинского производителя с фильтром будут стоить 27-28 грн. Уже сейчас, согласно данным “Укртабака”, объем потребления сократился на 23%. Согласно оценкам Кабмина, если в следующем году украинцам продадут 68 млрд штук, то в 2024-м – 40 млрд.

Через 5 лет одна пачка будет стоить около 100-102 грн.