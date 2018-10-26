Юлия Курило: реструктуризация долгов по валютным кредитам. Что изменилось с 18 октября

В 2014 году вследствие существенной девальвации национальной валюты и из-за тяжелой экономической ситуации в стране Законом Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014 г., № 28, ст. 940) был введен мораторий на обращение взыскания на недвижимое имущество, отвечающее следующим критериям:

Такое имущество является предметом ипотеки (залога) и выступает обеспечением по обязательствам гражданина Украины по потребительским кредиту, выданному в иностранной валюте;

Такое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного строительства недвижимого имущества, при условии, если у заемщика/имущественного поручителя в собственности не находится другое недвижимое жилое имущество;

Общая площадь такого недвижимого жилого имущества (объекта незавершенного строительства недвижимого жилого имущества) не превышает 140 кв. метров для квартиры и 250 кв. метров для жилого дома;

Мораторий заключался в запрете принудительного обращения взыскания на объекты жилого недвижимого имущества. Была запрещена продажа квартир и жилых домов в рамках исполнительного производства, а также любые несогласованные с ипотекодателем внесудебные средства удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных ипотекой жилого недвижимого имущества, которое отвечало указанным выше критериям.

Согласно Закону о моратории, такие ограничения носили срочный характер, но продолжались более 4 лет. 18 октября 2018 года в этом вопросе поставлена точка через принятие Кодекса Украины по процедурам банкротства, который вступит в силу через полгода с момента его официального обнародования.

Что фактически означает отмена моратория, и какие инструменты защиты заемщиков и их кредиторов фактически введены?

Во-первых, должникам, являющимся владельцами ипотечного недвижимого имущества, являющегося обеспечением по потребительскому кредиту, предлагают обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о неплатежеспособности физического лица. Так, впервые в украинской истории право объявить себя банкротом предоставляется физическому лицу, которое не является субъектом предпринимательской деятельности.

Следствием открытия такой процедуры для физического лица, в частности, будет:

прекращение начисления штрафов и других финансовых санкций, а также процентов по обязательствам должника;

отчуждение и распоряжение имуществом должника производится исключительно в рамках процедуры неплатежеспособности;

хозяйственный суд по ходатайству арбитражного управляющего или по собственной инициативе может принять решение о временном запрете должнику без разрешения суда выезжать за границу на период осуществления производства по делу о неплатежеспособности, если должник каким-то образом препятствует проведению в отношении него процедур, предусмотренных этим Кодексом;

введение моратория на удовлетворение требований кредиторов сроком на 120 дней.

В рамках моратория:

остановится исполнение всех денежных обязательств, срок которых наступил до открытия производства по делу о неплатежеспособности, в том числе по налогам; остановится взыскание по всем исполнительным производствам в отношении должника (исключением являются исполнительные производства по алиментам, возмещение ущерба здоровью, исполнительные производства на стадии распределения денежных средств от реализации имущества или на стадии продажи арестованного имущества после объявления о продаже);

не начисляется неустойка, иные финансовые санкции, не индексируется задолженность на индекс инфляции;

приостанавливается течение сроков исковой давности.

В рамках процедуры неплатежеспособности требования кредитора по кредиту в иностранной валюте, защищенные ипотекой, подлежат реструктуризации по следующим правилам.

Реструктуризация долга заключается в конвертации остатка долга в национальную валюту по официальному курсу на день открытия процедуры неплатежеспособности.

Указанный долг погашается в размере 100% рыночной стоимости такого объекта, определенной оценщиком, который выбирается кредитором. Эта сумма подлежит уменьшению пропорционально той части тела валютного кредита, которая была погашена.

То есть, если на момент введения процедуры неплатежеспособности должник оплатил 50% от тела кредита, сумма, которую должник обязан погасить, уменьшается вдвое.

Далее погашение долга, который определен указанным выше способом, происходит по плану реструктуризации, условия которого зависят от типа недвижимого имущества, являющегося обеспечением по кредиту.

Наиболее выгодные условия предусмотрены для владельцев социального жилья: квартир общей площадью до 60 м кв., или квартир, где на каждого члена семьи приходится до 13,65 кв. м жилой площади, или домов площадью не больше 120 м кв.

Для таких заемщиков/имущественных поручителей долг может быть рассрочен на 15 лет с процентной ставкой, которая не будет превышать украинский индекс ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц, увеличенный на 1 процент. Например, сегодня этот показатель составляет 15,39%.

То есть на сегодня заемщик платил бы процентную ставку по долгу в сумме 16,39% годовых.

Для владельцев другого жилого недвижимого имущества предлагается рассрочка не более 10 лет и процентная ставка на 3% больше украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц. При этом следует учитывать, что в размер требований обеспеченного кредитора не включаются штрафные санкции и пеня.

Закон предоставляет сторонам право по договоренности между ними отступить от указанных выше условий, но в пользу заемщика, то есть либо уменьшить процентную ставку по реструктуризированному кредиту, либо уменьшить процент рыночной стоимости, который берется для расчета суммы к погашению.

Остальная сумма долга подлежит прощению. Стоит отметить, что сумма долга списывается только после полного выполнения обязательств по уже реструктурованому обязательству.

Собственно, положения Кодекса Украины по процедурам банкротства предлагают заемщикам очень выгодные условия реструктуризации их долгов по валютным кредитам и рекомендуют не медлить с подачей заявления об открытии процедуры неплатежеспособности, что заставит банк в любом случае реструктурировать кредитные обязательства. Сроки, в пределах которых возможно инициировать льготную реструктуризацию, не будут превышать 5 лет.

Депутаты ввели механизм, который предоставит всем ипотекодателям по валютным кредитам достаточно времени, для обращения в суд с заявлениями о признании неплатежеспособными.

По информации, которая появилась в прессе, мораторий утратит силу через год после публикации закона. Однако не стоит откладывать урегулирование ситуации с валютной ипотекой.

Закон не предусматривает никаких исключений, следовательно, на квартиру будет обращено взыскание и принудительно реализовано, если должник не реализует свое право на реструктуризацию долга своевременно.

Юлия Курило, адвокат, партнер АО “СК Групп”