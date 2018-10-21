Акции Deutsche Bank обвалились до исторического минимума

Акции Deutsche Bank завершили торги 25 октября на самом низком уровне за весь период наблюдений – с 1992 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цена акций Deutsche Bank в среду упала на 4,76% и на закрытие торгов составила 8,87 евро. В 2007 году одна акция банка стоила около 90 евро.

Давление на котировки подняли финансовые результаты банка за III квартал.

Чистая прибыль банка в III квартале сократилась на 65% и составила 229 млн евро по сравнению с 649 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Однако прибыль оказалась больше, чем ожидали опрошенные Reuters аналитики (149 млн евро).

Выручка банка уменьшилась на 9% и составила 6,175 млрд евро против 6,776 млрд евро годом ранее.

Deutsche Bank ожидает, что выручка в этом году сократится по сравнению с 2017 годом.

Сейчас банк уверенно держит курс на достижение самого низкого годового показателя выручки со времен финансового кризиса 2008 года.

После трех лет убытков, нескольких попыток реструктуризации, перестановок в руководстве, снижения рейтингов и провала американским подразделением Deutsche Bank стресс-тестов ФРС США многие инвесторы потеряли веру в крупнейший банк Германии, акции которого упали на 43% в этом году.