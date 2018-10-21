Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали

Украина по итогам работы металлургических предприятий в сентябре 2018 года снизила производство стали на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,8 млн тонн, опустившись с 12-го на 13-е место в рейтинге 64 стран – основных мировых производителей этой продукции.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel).

В сентябре зафиксировано снижение выплавки стали к сентябрю-2017 в половине стран первой десятки.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам сентября выглядит следующим образом: Китай (80,8 млн тонн, рост на 7,5%), Индия (8,5 млн тонн, рост на 2,1%), Япония (8,4 млн тонн, падение на 2,4%), США (7,2 млн тонн, рост на 9%), Россия (5,9 млн тонн, падение на 1,3%), Южная Корея (5,8 млн тонн, падение на 3,4%), Германия (3,7 млн ​​тонн, рост на 7,5%), Бразилия (3,0 млн тонн, рост на 2,5%), Турция (2,8 млн тонн, падение на 5,9%) и Италия (2,1 млн тонн, падение на 0,8%).

Далее следуют Иран (2 млн тонн, рост на 4,3%), Тайвань (КНР, 1,9 млн тонн, рост на 6,5%) и Украина (1,7 млн ​​тонн, падение на 7,6%).

В целом в сентябре 2018 года 64 страны произвели 151,7 млн ​​тонн стали, что на 4,4% выше сентября-2017.