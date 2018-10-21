Кто больше всех заработал на туристах в 2017 году - ООН

Украину в 2017 году посетили 14,23 млн туристов, на которых страна заработала $1,261 млрд. Данные об этом были обнародованы в отчете Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO).

В отчете отметили, что количество туристов, которые приехали, увеличилось на 6,7% по сравнению с 2016 годом. Однако сумма заработанного Украиной составила всего 0,2% доходов от туризма в европейских странах (всего Европа заработала более $520 млрд).



Больше всего в Центрально-Восточной Европе на туристах заработала Польша ($12,8 млрд), на втором месте Россия (почти $9 млрд), на третьем месте Чехия ($6,9 млрд).

Более всего туристы потратили больше всего денег в 2017 году в таких странах, как США, Испания и Франция.

США в 2017 году заработали на туристах $210 млрд, Испания — $68 млрд, а Франция — почти $61 млрд. Также в топ-10 попали Таиланд, Великобритания, Италия, Австралия, Германия, Макао (Китай) и Япония. Все вместе они заработали $643,5 млрд.