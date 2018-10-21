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Nokia готовит новый кнопочный телефон с поддержкой 4G (фото)

Nokia готовит новый кнопочный телефон с поддержкой 4G (фото)

Компания HMD Global решила расширять портфолио новыми кнопочными телефонами как можно чаще, при этом они будут получать современные технологии доступа в интернет.

Недавно компания HMD Global запустила свой первый кнопочный 4G-телефон – Nokia 8110, более известный как телефон-банан.

Устройство имеет доступ к таким приложениям, как Google Assistant, Google Maps, Google Search и Facebook, а также дает возможность отправлять и получать электронные письма.

Благодаря функции Wi-Fi устройство может также использоваться как точка доступа.

“В то время как мы являемся игроком полного диапазона, основное внимание уделяется функциональным телефонам, где у нас есть возможности с точки зрения объема рынка. Мы также изучаем возможность запуска нового 4G-телефона по доступной цене”, – сказал в интервью представитель индийского подразделения HMD Global Еджей Мехта.

Топ-менеджер подчеркнул, что сейчас существует огромный спрос на такие недорогие устройства, и это хорошая возможность для компании.

“Один из наших целевых потребителей – пользователь смартфона, который ищет второй телефон, способный обеспечить базовое подключение”, – добавил Мехт

По материалам НВ
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