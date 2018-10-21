Рынок акций США упал во второй раз за 2 недели

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов 24 октября, Nasdaq продемонстрировал самое значительное падение с августа 2011 года.

Отмечается, что с исторического максимума, зафиксированного 3 октября, Dow Jones упал более чем на 2200 пунктов или 8,4%, Nasdaq с последнего пика потерял более 10%.

При этом обвал в среду ликвидировал прирост Dow Jones и Standard&Рoor’s 500 с начала года.

Технологический сектор, который восстанавливался в октябре после падения ранее в этом году, вновь потерял доверие инвесторов. Цена акций Netflix упала на 9,4%, а Amazon, Alphabet, Facebook и Microcoft потеряли более 5% капитализации.

Распродажа также коснулась акций промышленных компаний и банков: General Electric, Goldman Sachs, Bank of America, Deere потеряли более 3% стоимости.

Инвесторов беспокоят перспективы дальнейшего повышения процентных ставок и признаки ослабления роста мировой экономики. Множатся опасения, что компании, в первую очередь технологические, достигли пика прибыли, и дальше можно ожидать лишь снижения.

Возвращение волатильности и падение ниже важных уровней поддержки усилили обвал.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду упал на 608,01 пункта (2,41%), до 24583,42 пункта.

Standard & Рoor’s 500 опустился на 84,59 пункта (3,09%) – до 2656,10 пункта.