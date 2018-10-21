С каждого по 400 грн: в Украине хотят ввести медстрахование

Застрахованными должны быть все. Так говорится в законопроекте №9163, который недавно зарегистрировали депутаты – они предлагают ввести обязательное медицинское страхование.

Оплачивать страховку обяжут работодателя, а если человек безработный, за него заплатят местные органы власти. Размер обязательного взноса будет определять Кабинет Министров, говорится в проекте. Но депутаты считают, что это должно быть не менее 400 грн.

“Украинцы за свой счет финансируют систему здравоохранения на 60%, а государство на 40%. В результате медицинская помощь для украинцев стала катастрофически недоступной экономически и физически”, – отмечают депутаты в пояснительной записке к проекту. Поэтому авторы проекта предлагают разделить медуслуги на те, которые будет покрывать государство, и те, которые возместит страховка.

Также в законопроекте указано, что может покрывать страхование. Это диагностика, лечение, профилактика, реабилитация и лекарства. Перечень услуг зависит от договора со страховой компанией.

В Украине сейчас работает добровольное медицинское страхование (ДМС), но только 5-6% украинцев имеют полис ДМС. Страховщики предлагают ДМС преимущественно рабочим коллективам – то есть, его может оформить работодатель для своих сотрудников. Сейчас 90% всего рынка личного страхования находится в корпоративном сегменте.

После старта медреформы некоторые страховщики начали предлагать и индивидуальные полисы ДМС. Стоимость индивидуального ДМС дороже корпоративного в 4-5 раз и может достигать 20-30 тыс. грн.

Кроме того, индивидуальная страховка обычно имеет больше исключений по сравнению с корпоративными программами, отмечают в страховых компаниях.

Страховщики больше ориентированы на корпоративные полисы ДМС по простой причине – работающим некогда болеть. Под это страховые и рассчитывают свои программы. А если позволить страховаться всем по одному, то за полисами пойдут только больные, делится агент одной из страховых компаний.