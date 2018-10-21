Замечен интенсивный рост компаний МФО

Прошли те времена, когда банки предлагали кредиты всем без исключения. Сегодняшние тенденции кредитования более жестки по отношению к заемщикам. Чтобы доказать свою платежеспособность, клиент обязан предоставить большое количество подтверждающей документации. Но независимо от того, насколько высок ваш текущий доход, если ранее у вас были трудности с погашением кредитов, банк не даст вам ни копейки.

Почему люди обращаются в МФО чаще, чем в банк?

Хорошая кредитная история играет важную роль при принятии решения о выдаче денег. Но даже если с финансовым прошлым все в порядке, нет никакой гарантии, что средства будут получены. Отсутствие официальной работы, недостаточный доход, судимость, задолженность по коммунальным платежам могут стать причиной отказа. Займы студентам и пенсионерам тоже выдаются крайне редко. Другими словами, есть категории людей, которые не имеют возможности получить недостающие денежные средства для преодоления собственных проблем.

Но любой рынок устроен таким образом, что наличие спроса на определенный продукт или услугу немедленно рождает предложение. И рынок кредитования – не исключение. Таким образом, ниши, оставленные банками, заполняются микрофинансовыми организациями, которые выдают деньги тем, кто в них нуждается, причем срочно, без проверок, с минимальным процентом отказа.

Деятельность подобных компаний довольно успешна, их рынок растет на 150 % в год. Что вполне объяснимо, поскольку даже те, кто имеет возможность взять банковский займ, предпочитают пользоваться услугами МФО. Выдавая кредиты через Интернет, МФО имеют целый ряд преимуществ:

1. Не нужно предоставлять справки о доходах, искать поручителей, достаточно только паспорта и ИНН.

2. Микрокредитные организации не так беспокоятся о вашем финансовом прошлом.

3. Вам не придется посещать офис компании.

Основное преимущество заключаться в скорости оформления. Для человека самое главное – быстро получить средства для решения текущих потребностей. Получение банковской ссуды сопровождается сбором всевозможной документации, визитами в отделение, очередями и беседами с менеджером. Этот процесс может занять до нескольких недель, и при этом никто не может гарантировать, что в итоге вы получите положительный ответ.

Где выгодно и безопасно получить кредит на карту онлайн?

Каждый из нас хотя бы раз находился в ситуации, когда именно в данный момент необходима определенная сумма денег, при этом нужды могут быть самыми разнообразными: например, на срочное медицинское обслуживание или экстренный ремонт. В жизни часто возникают непредвиденные обстоятельства, и к ним, к сожалению, нельзя подготовится заранее. И если раньше при возникновении подобных ситуаций приходилось беспокоить своих близких и друзей, то теперь можно справиться с подобными трудностями проще – оформив быстрый займ онлайн.

Поиск микрофинансовой организации, которая работает на приемлемых условиях, не отнимет много времени, Интернет полон сайтов, которые собирают данные о самых надежных, популярных кредитных организациях, и выбрать, поверьте, есть из чего: на одном ресурсе могут размещаться данные о 45 компаниях МФО, и все эти компании выдают более чем 180 тысяч кредитов ежемесячно. Поэтому не торопитесь, для начала советуем определиться с необходимой суммой, ознакомиться с рекомендациями экспертов, выбрать приемлемую ставку, варианты погашения, подходящие именно вам. После этого вы можете заполнить форму заявки, перейдя по ссылке , онлайн кредит поступит на карту уже через 15 минут.

Банки, в силу соблюдения определенных процедур, не могут похвастаться такой оперативной работой, особенно если заемщику необходима незначительная сумма. МФО же, напротив, срочно предоставят деньги до зарплаты, причем получить их можно, не выходя из дома. Конечно, процент в микрофинансовой организации обычно немного превышает банковский, но это объясняется тем, что банки, чтобы не потерять свои деньги, проверяют предоставленную документацию довольно скрупулезно. А вот микрофинансовые организации выдают сравнительно небольшие суммы, поэтому и готовы к некоторому риску. Срок договора же, как правило, гораздо короче – он составляет от нескольких дней до нескольких недель, в среднем около месяца. Преимущество: чем быстрее возвращаете средства, тем меньше платите.

Высокие проценты пугают особо осторожных заемщиков, поэтому микрофинансовые учреждения разрабатывают новые возможности кредитования через Интернет. Многие предлагают новым клиентам займы под 0,01%, проводимые акции позволяют кредитоваться очень выгодно, например, под 1,75%. Прежде чем решите взять микрозайм, посмотрите процентные ставки: вы будете приятно удивлены различными условиями предоставления средств.

Кроме того, сотрудничество с микрофинансовыми учреждениями дает вам возможность взять денежки в банке, поскольку вовремя возвращенный займ улучшает кредитную историю. Следовательно, с пересмотренной кредитной историей вы снова станете популярным клиентом банка и сможете получать в нем уже более крупные суммы на длительные сроки.

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