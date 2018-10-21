Украинские ГЭС в этом году выработали электроэнергии на 31% больше - Госстат

В целом в Украине за январь-сентябрь 2018 года было произведено 115,4 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Читайте также: Тарифы на тепло в некоторых регионах накручивали до 70% – Нацкомиссия

В том числе, тепловые электростанции выработали 43,4 млрд кВт-ч электроэнергии (на 2,2% больше, чем за три квартала в прошлом году), АЭС – 60,9 млрд кВт-ч (на 5,1% меньше), гидроэлектростанции – 9,9 млрд кВт-ч (на 30,8% больше), ветровые электростанции – 0,7 млрд кВт-ч (на 6,6% больше), солнечные электростанции – 0,5 млрд кВт-ч (на 23,2% больше).