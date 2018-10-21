В Минсоцполитики назвали сроки полной монетизации субсидий

Первый этап монетизации субсидий в Украине начнется с 1 января 2019 года.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

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“Мы ввели такое понятие, как монетизация. То есть если человек сэкономил, ему частично возвращаются средства за счет того, что он сэкономил энергетические ресурсы. С 1 января вводится полная монетизация. Мы в три этапа планируем пройти этот путь в течение 2019 года”, – сказал он журналистам.

Рева отметил, что после полной монетизации ни копейки из того, что человек сэкономил, не будет списываться в бюджет.

“И по окончанию сезона все, что человек сэкономил, он будет иметь возможность снять со своей карточки, со своего счета и использовать так, как он считает нужным”, – добавил министр.