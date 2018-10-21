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29 октября семинар “Онлайн-продвижение недвижимости”

Специально для застройщиков и рынка недвижимости 29 октября в Киеве агентство эффективного интернет-маркетинга WebPromo совместно с компанией Google проведут бесплатный семинар Онлайн-продвижение недвижимости.

Что же нужно для эффективного продвижения в интернете и увеличения потока покупателей в сфере недвижимости?

За 4 часа семинара шесть экспертов в сфере интернет-маркетинга:

- поделятся опытом и кейсами по продвижению в сфере недвижимости

- дадут советы по составлению стратегии интернет-продвижения

- расскажут, как избежать банальных ошибок и не слить бюджет

- порекомендуют, как успешно продавать квартиры через Google и Facebook Ads.

Ознакомиться с программой семинара

Посетив семинар вы не только сможете составить для себя четкую стратегию продвижения, но и узнаете о новых трендах интернет-продвижения в Украине и Мире, определите какие каналы продвижения подойдут для вашей компании, как контролировать подрядчиков, как измерить эффективность продвижения, как продвигать свою компанию в условиях высокой конкуренции и какие возможности для застройщиков предоставляет Google Ads.

Зарегистрироваться

Участие в семинаре бесплатное, поэтому поторопитесь зарегистрироваться, так как количество мест в зале ограничено.

По материалам WebPromo Experts
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