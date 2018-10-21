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СЕТАМ анонсировал продажу маневрового тепловоза

СЕТАМ анонсировал продажу маневрового тепловоза

На платформе OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) 29 октября 2018 года состоится электронный аукцион по продаже маневрового тепловоза.

Об этом сообщается на странице OpenMarket – СЕТАМ в Facebook.

“Вашему вниманию тепловоз маневровый односекционный с гидравлической передачей 1995 года постройки, красного цвета. Данный лот может стать вашей собственностью всего за 693 000 грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что гарантийный взнос составляет 34,650 тыс. грн, местонахождение лота – Львовская область.

Система электронных торгов OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) работает на всей территории Украины с 2014 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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