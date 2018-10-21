СЕТАМ анонсировал продажу маневрового тепловоза

На платформе OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) 29 октября 2018 года состоится электронный аукцион по продаже маневрового тепловоза.

Об этом сообщается на странице OpenMarket – СЕТАМ в Facebook.

“Вашему вниманию тепловоз маневровый односекционный с гидравлической передачей 1995 года постройки, красного цвета. Данный лот может стать вашей собственностью всего за 693 000 грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что гарантийный взнос составляет 34,650 тыс. грн, местонахождение лота – Львовская область.

Система электронных торгов OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) работает на всей территории Украины с 2014 года.