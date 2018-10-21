Объем промышленной продукции за 9 мес. по сравнению с прошлым годом увеличился

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–сентябре 2018 года по сравнению с январем–сентябрем 2017 года увеличился на 2,6%. В сентябре объем продукции был на 1,7% больше, чем в августе 2018 года, однако на 1,2% меньше, чем в сентябре 2017 года.

Прирост производства с начала 2018 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года достигнут на фоне низкой базы сравнения, так как, начиная с февраля 2017 года, объемы произведенной продукции региона снижались вследствие блокады железнодорожных перевозок угля и других грузов на линии разграничения. Так, в январе–сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года спад составил 10,8%. В результате за последние два года (январь–сентябрь 2018 года по сравнению с январем–сентябрем 2016 года) производство сократилось на 8,5%.

В январе–сентябре 2018 года объем продукции был больше, чем в январе–сентябре предыдущего года, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 5,9%, машиностроении – на 6,9%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 7,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 10,3%, производстве химических веществ и химической продукции – на 16,9%.

Уменьшился в январе–сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 2,2%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,0%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 6,2%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 9,4%.