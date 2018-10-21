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Акционеров украинских банков проверят по-новому

Акционеров украинских банков проверят по-новому

Национальный банк уточнил порядок проверки структуры собственности украинских финучрждений, прописав в своем положении право банка устранить несоответствия в поданных документах и пройти процедуру повторно.

Соответствующие изменения содержит постановление №110, опубликованное на сайте регулятора.

По сути, чиновники формализовали порядок прохождения процедуры теми финучреждениями, чья структура собственности не соответствует установленным требованиям. Право исправить ошибки и нарушения было у банков и прежде. Но выписано оно было слишком пространно.

«В случае несоответствия собственности банка требованиям относительно ее прозрачности, НБУ предлагает банку привести структуру собственности в соответствие с этими требованиями», – гласил документ. Однако при этом не уточнял деталей: как именно и в какой срок чиновники должны делать это самое предложение.

В новой версии документа процедуру уточнили и максимально формализовали, хотя называть конкретные сроки, в которые нужно устранить ошибки, так и не стали. Вступившая в силу процедура выглядит так:

  • Нацбанк отправляет финучреждению с непрозрачной структурой письменное уведомление о необходимости изменить ее.
  • Устанавливает срок, в который следует внести коррективы.
  • И прописывает рекомендации – что именно нужно изменить, по мнению чиновников.
  • Если банк не подал новый пакет документов в срок или обновленная структура снова не соответствует требованиям, Комитет по вопросам надзора может принять решение о признании структуры непрозрачной.

Письменное уведомление банку о принятом решении регулятор обязан отправить в течение 3-х дней.

По материалам УБР
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