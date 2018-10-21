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Укрзализныця готова сохранить убыточные станции при условии компенсации их содержания

Укрзализныця готова сохранить убыточные станции при условии компенсации их содержания

Укрзализныця понесет значительные финансовые потери из-за убыточности малодеятельных железнодорожных станций.

На этом акцентировал внимание представителей правительства и.о. главы правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов на заседании под председательством вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, сообщает пресс-служба железной дороги.

«Проанализировали ситуацию (в отношении зерновых станций – ред.) совместно с бизнес-ассоциациями и увидели, что значительная часть станций – убыточная, есть категория станций, которые обслуживают менее одного вагона в сутки… Мы направили всем причастным расчеты, готовы к абсолютно открытому диалогу. Мы просим, чтобы по каждой станции могли увидеть, какой уровень убыточности, если станция убыточна из-за небольшой нагрузки, малодеятельности, и хотим иметь возможность получить компенсацию за эту убыточность, ввести определенный механизм компенсации», – отметил Кравцов.

Он отметил, что обсуждение вопросов работы малодеятельных станций проходит с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, профильными бизнес-ассоциациями и местными властями.

Вице-премьер-министр Владимир Кистион предложил продолжить дискуссию относительно малодеятельных железнодорожных станций при участии профильного комитета Верховной Рады Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
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