В Киеве вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя

Решение Киевского городского совета о запрете реализации алкоголя в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00 вступило в силу.

Соответствующее решение опубликовано в коммунальной газете Крещатик в среду, 24 октября, передают Українські Новини.

Речь идет о запрете торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах.

Данный запрет не будет распространяться на рестораны, кафе и бары.

Напомним, что 22 сентября 2016 года Киевский городской совет принял решение об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли Киева с 23:00 до 10:00 (кроме ресторанов).

В декабре 2016 года Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) признало решение Киевсовета о запрете реализации алкоголя в ночное время незаконным и обязало отменить его в течение месяца.