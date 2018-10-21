Эр-Рияд заключил сделок с инвесторами на $50 млрд

На фоне международного скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашогги в столице Саудовской Аравии во вторник, 23 октября, началась международная конференция инвесторов Future Investment Initiative, пишет DW.

По словам организаторов, в первый день мероприятия было заключено 12 крупных сделок на общую сумму свыше 50 млрд долларов в нефтегазовой и инфраструктурной областях. Кроме того, Эр-Рияд предоставит финансовую поддержку Пакистану в объеме 3 млрд долларов, сообщило правительство в Исламабаде.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех отметил существенное сокращение числа участников конференции. После убийства оппозиционного саудовского журналиста Хашогги от поездки в Эр-Рияд, в частности, отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale, ряда крупных компаний и международных организаций.

При этом в число участников вошли компании из Китая и России. Присутствовавший на мероприятии глава французского концерна Total Патрик Пуяннэ особо выделил важность “укрепления партнерства” и поддержания контактов “в трудные времена”.

В тот же день госсекретарь США Майкл Помпео заявил о намерении Соединенных Штатов аннулировать визы ряда саудитов в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Вашингтон также изучает возможность введения финансовых санкций в отношении причастных к убийству журналиста, добавил Помпео.