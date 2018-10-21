Чат-бот Глобус Банка стал еще умнее!

Встречайте обновленный функционал от нашего Чат-бота в приложении Messenger и Telegram.

Теперь вы с легкостью можете:

- пополнить мобильный телефон;

- узнать платеж по кредиту и/или начисленные проценты по кредитной карте от нашего банка и сразу оплатить их без комиссии и потери времени.

Все эти функции находятся в пункте меню «Сервисы». Чтобы пользоваться ими, Вы должны быть зарегистрированы в электронном кошельке Masterpass.

Но не беспокойтесь, потому что наш Чат-бот поможет вам и в этом! Ведь зарегистрироваться/авторизоваться в Masterpass можно в пункте меню «Сервисы». С подсказками нашего Чат-бота это займет у Вас не более 1 минуты!

А еще наш Чат-бот изучил информацию об ипотеке от нашего Банка, и теперь он с радостью поможет Вам этом вопросе. Достаточно просто нажать пункт меню «Ипотека».

На этом обновления не заканчиваются! Чат-бот продолжает развиваться и наполняться интересными фишками.

Как, Вы еще не общались с Чат-ботом Глобус Банка!? Немедленно находите его в приложении Messenger по поиску «Глобус Банк» или в приложении Telegram по поиску «@GLOBUSBANK_bot»! Или просто заходите на нашу официальную страницу https://globusbank.com.ua/, и он сам Вас найдет.

И помните: звонить – это old school.

Есть мессенджеры!