Цены на нефть рухнули до минимума за полтора месяца

Цена на нефть марки Brent снизилась до минимума за полтора месяца. Стоимость барреля опустилась ниже 77 долларов, чего не было с 10 сентября, пишет “Сегодня”.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне составила к 9:02 по киевскому времени 76,72 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому до 66,55 доллара за баррель.

На этом фоне российский рубль незначительно подешевел к доллару и евро. По итогам торгов 23 октября, согласно данным Московской биржи, курс рубля к доллару упал до 65,51 руб./долл. При этом в ходе торгов рубль снижался до 65,71 руб./долл.

Впрочем, как сообщают аналитики рынка, падение российской валюты может продолжиться.

Цены на нефть перешли к снижению на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу углеводородов до 11 миллионов баррелей в сутки. Также министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех говорил, что королевство не намерено ограничивать поставки нефти из-за скандала, связанного с гибелью журналиста в саудовском посольстве в Стамбуле.

В начале октября нефть марки Brent впервые за четыре года торговалась на отметке свыше 85 долларов за баррель из-за ожидающегося дефицита черного золота на фоне санкций против Ирана. Недавно поддержку рынку оказало жесткое заявление главы Минфина США по санкциями против Ирана.