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Цены на нефть рухнули до минимума за полтора месяца

Цены на нефть рухнули до минимума за полтора месяца

Цена на нефть марки Brent снизилась до минимума за полтора месяца. Стоимость барреля опустилась ниже 77 долларов, чего не было с 10 сентября, пишет “Сегодня”.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне составила к 9:02 по киевскому времени 76,72 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому до 66,55 доллара за баррель.

На этом фоне российский рубль незначительно подешевел к доллару и евро. По итогам торгов 23 октября, согласно данным Московской биржи, курс рубля к доллару упал до 65,51 руб./долл. При этом в ходе торгов рубль снижался до 65,71 руб./долл.

Впрочем, как сообщают аналитики рынка, падение российской валюты может продолжиться.

Цены на нефть перешли к снижению на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу углеводородов до 11 миллионов баррелей в сутки. Также министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех говорил, что королевство не намерено ограничивать поставки нефти из-за скандала, связанного с гибелью журналиста в саудовском посольстве в Стамбуле.

В начале октября нефть марки Brent впервые за четыре года торговалась на отметке свыше 85 долларов за баррель из-за ожидающегося дефицита черного золота на фоне санкций против Ирана. Недавно поддержку рынку оказало жесткое заявление главы Минфина США по санкциями против Ирана.

По материалам Сегодня
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