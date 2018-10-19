В порту Роттердама запустять блокчейн-проект

Компания ABN AMRO, администрация порта Роттердам и логистическое и IT-подразделение корейской компании Samsung SDS договорились о совместной реализации пилотного проекта в сфере блокчейн.

Об этом сообщает порт Роттердам.

Отмечается, что конечной целью проекта является полная интеграция физических, административных и финансовых потоков в международных цепочках поставок на безбумажной основе.

“Сейчас оплата, администрирование и физические перевозки контейнеров осуществляются по отдельным каналам и схемам, что приводит к снижению эффективности, поскольку в процесс вовлечено множество сторон и весь документооборот идет на бумаге”, – пояснил представитель администрации порта Роттердам Пауль Смитс.

“Например, при перевозке контейнера из Китая в Роттердам задействовано в среднем 28 участников процесса. Транспортировки, мониторинг и оплата груза и услуг должны быть такими же простыми, как заказ книги по интернету”, – считает он.

“В рамках нашего пилотного проекта мы будем интегрировать все эти потоки – от управления бизнес-процессами и отслеживания груза до цифровизации документооборота, такого как накладные, и оплата груза и услуг. Конечным итогом должно стать создание открытой независимой глобальной платформы, удобной для грузовладельцев”, – рассказала CEO ABN AMRO по работе с коммерческими организациями Дафне де Клуйс.