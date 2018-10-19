Медведев анонсировал санкции против "сотен украинских физлиц"

Российские санкции против Украины будут блокировать украинские активы на территории РФ и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов из РФ в Украину.

Об этом заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

“О чем идет речь? Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала”, – сказал Медведев, добавив, что намерен подписать решения по санкциям в ближайшее время.

По его словам, санкции коснутся большого числа лиц в Украине. “Там будет много достаточно известных людей”, – сказал Медведев. Он сообщил, что на сегодня уже подготовлено несколько версий постановлений правительства о введении санкций в отношении Украины.

“Предложения по указу (президента РФ) будут подготовлены в самое короткое время. Я уже имею версию нескольких постановлений правительства. Эти постановления, естественно, отражают смысл указа”, – сказал премьер-министр РФ.