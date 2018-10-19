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Рынки акций Европы упали до двухлетнего минимума

Рынки акций Европы упали до двухлетнего минимума

Европейские рынки акций снизились до минимума почти двух лет во вторник, 23 октября из-за растущего беспокойства инвесторов о выходе Великобритании из ЕС, бюджета Италии, изоляции Саудовской Аравии, торговых войн, экономики Китая и процентных ставок США.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:48 мск снизился на 0,88% после падения на 1,1% – минимума с декабря 2016 года, передает агентство Reuters.

Индекс может завершить в минусе пятые торги подряд на фоне слабости азиатских бирж и Уолл-стрит. Другие индексы также понесли существенные потери. Так, немецкий DAX опустился на 1,2%.

Сектор технологических компаний Европы снизился на 2,55% из-за падения бумаг AMS, которые подешевели на 22,39%, поскольку сделанный компанией прогноз не смог развеять сомнения инвесторов.

По материалам НВ
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