Рынки акций Европы упали до двухлетнего минимума

Европейские рынки акций снизились до минимума почти двух лет во вторник, 23 октября из-за растущего беспокойства инвесторов о выходе Великобритании из ЕС, бюджета Италии, изоляции Саудовской Аравии, торговых войн, экономики Китая и процентных ставок США.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:48 мск снизился на 0,88% после падения на 1,1% – минимума с декабря 2016 года, передает агентство Reuters.

Индекс может завершить в минусе пятые торги подряд на фоне слабости азиатских бирж и Уолл-стрит. Другие индексы также понесли существенные потери. Так, немецкий DAX опустился на 1,2%.

Сектор технологических компаний Европы снизился на 2,55% из-за падения бумаг AMS, которые подешевели на 22,39%, поскольку сделанный компанией прогноз не смог развеять сомнения инвесторов.