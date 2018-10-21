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Украина в пять раз снизила экспорт грузовиков - Госстат

Украина в пять раз снизила экспорт грузовиков - Госстат

За январь-август 2018 года Украина экспортировала 30 грузовых автомобилей (на 1,078 млн долларов).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, за январь-август 2018 года импортировано 17 196 грузовых автомобилей (на 255,865 млн долларов), за аналогичный период прошлого года импорт составил 18 465 единиц (на 226,656 млн долларов).

Около 53% общего объема экспорта грузовых автомобилей в этом году было отправлено в Беларусь. В то же время почти 79% импортируемых грузовиков имеют западноевропейское происхождение.

Как сообщала ассоциация Укравтопром, в Украине в 2017 году производство коммерческих автомобилей сократилось против 2016 года на 19,4% – до 486 штук. Впрочем, эти данные не учитывают объемов производства Кременчугского автомобильного завода, который прекратил раскрывать информацию о собственном производстве с августа 2016 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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