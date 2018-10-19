Межбанк: рост доллара остановили продажи экспортеров

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,10 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 58 589,5 млн. грн. к отметке 55 484,9млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киева заметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».

Около 10.41 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до до 28,14/28,16 UAH/USD. «Спред неширокий, обстановка на межбанке деловитая», – заметил наш консультант.

По состоянию на 10.56 на межбанке появились продавцы валюты, действия которых остановили рост на цифре 28,14/28,16 UAH/USD, одновременно выровняв рынок в баланс.

К 11.14 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца». Покупки игроков на очередной порции компенсации НДС Казначейством компенсировались ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для вторника.

Ситуативная стабилизация курса «зеленого» безнала сопровождалась аналогичными настроениями на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Следует отметить, что эта «заморозка» цен «ночной» гривны не совпадала с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,08/ 28,10

евро – 32,23/ 32,24

российский рубль – 0,429 / 0,430

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