Финансистов заставят ответить за чужие деньги

Небанковские финучреждения начали готовить к новому регулятору — Нацбанку. И к тому, что финансисты называют «сплитом» — закрытию Нацкомфинуслуг и перевод всех его подопечных под начало НБУ. Необходимый законопроект (№2413а) доработан ко второму чтению в Раде и, как надеются нацбанковцы, вот-вот будет принят депутатами. Потому издали документ под многообещающим заголовком «Будущее в регулировании небанковского финансового сектора», но сразу указали, что это не окончательная версия документа, а проект к обсуждению.

В нем очерчены требования, которые ждут финансистов. При их определении в НБУ отталкивались не столько от вида финансовой структуры (в отдельную категорию вычленили только страховщиков), сколько от принципов ее работы. К каждому виду компаний, переходящих под начало центробанка, отдельные требования выдвигаться не будут:

Страховых компаний и посредников.

Лизинговых компаний и юрлиц, предоставляющих услуги по финансовому лизингу.

Факторинговые компании.

Кредитные союзы.

Бюро кредитных историй.

Ломбарды.

Другие финансовые компании, занимающиеся валютообменом, переводом средств, предоставлением займов и гарантий и др.

Всех, кроме страховщиков разделят на две категории – в зависимости от того, за чьи средства будут работать финансисты: свои собственные или привлеченные на открытом рынке, например, в виде депозитов. К тем, кто намерен собирать деньги «на улице» и работать с ними, выдвигаются очень строгие требования — почти такие же как к банкам.

Минимальный первоначальный и регулятивный капитал – не менее €5 млн.

Норматив достаточности регулятивного капитала – не менее 8%.

Норматив концентрации кредитных рисков на одного контрагента – не более 25%.

Норматив мгновенной ликвидности – свыше 60%.

При этом в Нацбанке обещают, что не будут требовать выполнения показателей сразу. И разработают график постепенного повышения значений нормативов по примеру того, который действует для банков в части докапитализации.

Исключение чиновники хотят сделать только для кредитных союзов. Они напирают на то, что в ЕС подобные организации могут кредитовать за счет привлеченных средств без соблюдения обязательных требований к капиталу и жестких нормативов. Но чтобы имплементировать аналогичные меры в нашей стране, Нацбанку придется похлопотать перед европейскими партнерами – подобные послабления не допускаются подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС, а значит в него придется вносить изменения.

Если чиновники справятся, кредитные союзы получат эксклюзивное право привлекать деньги у людей и выдавать за счет них займы. Все прочие небанковские учреждения смогут рассчитывать на фондирование только от юрлиц.

Страховые и все остальные

Перепишут правила и для страховщиков. Прежде всего, для них поднимут планку минимального капитала. Новый стандарт «для всех» – €2,2 млн (сейчас – 1 млн. грн.). Для компаний, занимающихся страхованием жизни, минималка вырастет до €3,2 млн. (сейчас – 1,5 млн. грн.). Кроме того, присматривать НБУ будет и за выполнением других требований:

К необходимому платежеспособного капитала.

К техническим резервам.

К размеру соответствующих собственных фондов.

К лимитам собственных фондов.

И хотя конкретных показателей к страховым спецнормативам банковский регулятор не обнародовал, как и в случае с кредитными организациями обещал повышать их плавно – в соответствии с графиком.

Все остальные финкомпании в Нацбанке считают неопасными с точки зрения возможных угроз для стабильности рынка. А потому требовать от них выполнения каких-либо нормативов или устанавливать планку минимального капитала не планируют. А если такие меры в будущем и будут предприняты, говорится в документе, то они совершенно точно будут необременительными для финансистов.

Единый стандарт

При этом ко всем без исключения компаниям хотят применять единые базовые правила. Прежде всего, речь идет о лицензировании всех видов деятельности в НБУ. Кроме того, для небанковских структур пропишут общие требования к структуре корпоративного управления, а также деловой репутации менеджмента.

А вот предоставлять все многообразие финуслуг небанковские компании под крылом Нацбанка не смогут. В зависимости от бизнес-модели, чиновники будут позволять финансистам оказывать людям только «логически оправданные» для их основного вида деятельности вспомогательные услуги.

Например, компаниям, занимающимся приемом платежей, разрешат получить доплицензию на обмен валют. И не более того. А факторинговые компании смогут помимо основной деятельности выдавать кредиты и предоставлять гарантии.

Все это, уверены чиновники, должно сделать рынок прозрачным и безопасным для потребителей. И защитить украинцев от откровенных мошенников и просто неумелых менеджеров. Впрочем, озвученные Нацбанком параметры на первом этапе реформы могут не достичь декларируемой цели. А рынку придется пережить масштабный «финкомпад» – выполнить требования нового регулятора смогут далеко не все финансисты.

Елена Лысенко, Юрий Павлов