Объем субсидий уменьшился на 77%

В Украине в январе-сентябре 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 76,6% до 782,5 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, — сообщают эксперты государственной службы статистики.

Также отмечается, что в городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 581,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах — 200,9 млн гривен (2 386 млн гривен и 958 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года). Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 31,6% и составил 102,3 гривны.

Напомним, накануне правительство внесло изменения в условия оформления субсидий. Президент Петр Порошенко поручил правительству расширить программу субсидий из-за повышения цен на газ.