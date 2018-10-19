В Украине модернизируют крупнейшее хранилище газа

«Укртрансгаз» объявил в Prozorro тендер по ожидаемой стоимостью в 998 млн грн на реконструкцию компрессорного цеха №4 дожимной компрессорной станции «Бильче-Волица». Предполагается, что подрядчик выполнит проектно-изыскательские, строительные и ремонтные работы до 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Заявки на участие в тендере могут присылать все заинтересованные инженерные организации до 12 ноября, а проведение аукциона запланировано на 18 декабря 2018 года.

Проектом реконструкции предусматривается замена штатных газотурбинных двигателей НК-12СТ на новые газотурбинные двигатели с техническими характеристиками, соответствующими современным требованиям надежности, энергоэффективности и экологичности.

Проектная производительность цеха после реконструкции составит 20 млн куб. нм/сут. Отбор активного объема газа за 165 суток составит 2700 млн куб. нм, закачки активного объема газа за 130 суток будет достигать 2380 млн куб. нм. При этом минимальная производительность цеха при закачке газа в ПХГ (подземное хранилище газа) составит 14 млн куб. нм / сутки, а при отборе – 12 млн куб. нм/сут. Рабочее расчетное давление газа на выходе из компрессорного цеха составит 41 кгс/кв.см, минимальное давление газа на входе при закачке в ПХГ – 28,3 кгс/ кв.см, а при отборе – 17,1 кгс/кв. см.